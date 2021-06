Stadtradeln hat begonnen

Fotos: Gerhard Nesper

Seit nunmehr dreizehn Jahren nehmen Städte und Gemeinden in ganz Deutschland in einem festgelegten Zeitpunkt von drei Wochen an der „Aktion Stadtradeln“ teil, einer Kampagne des Netzwerks Klima-​Bündnis. Siebzehn Gemeinden im Ostalbkreis haben sich auf die Zeit vom 7 . bis zum 27 . Juni geeinigt, um mit Vereinen, Familien, Firmen, Schulklassen und anderen Gruppierungen an der Aktion mitzumachen und dabei viele Rad-​Kilometer zu sammeln.

Montag, 07. Juni 2021

Gerhard Nesper

Am Montag startete die Waldstetter Abordnung in Richtung Schwäb. Gmünd, wo sie sich vor dem Löwenbrunnen am Münster mit dem Ersten Bürgermeister Christian Baron, der Mobilitätsbeauftragten Anja Tamm und Thomas Kaiser vom Arbeitskreis Mobilität und Verkehr traf. Mit dabei auch wieder Bürgermeister Michael Rembold, der es sich nicht nehmen ließ, mit zu radeln und damit als Vorbild ein Zeichen zu setzen. Mehr über diese Aktion steht in der Dienstagausgabe der Rems-​Zeitung.

