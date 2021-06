Corona-​Test im Ostalbkreis: Wie wird abgerechnet?

Es gibt Hinweise, dass mancherorts beim Abrechnen von Corona-​Tests betrogen wurde. Laut Landratsamt aber gibt es keine Anzeichen dafür im Ostalbkreis.

Dienstag, 08. Juni 2021

Edda Eschelbach

Für Wirbel haben kürzlich Betrugsfälle in Corona-​Testzentren gesorgt. Es wurden Tests abgerechnet, die nie durchgeführt wurden. In der Folge wurde klar, dass es an Kontrollen fehlt, und es wurden Forderungen nach eben diesen laut. Die Rems-​Zeitung wollte wissen, wie es mit Aufsicht und Betrug bei Testabrechnungen im Ostalbkreis aussieht.







Landratsamt und Kassenärztliche Vereinigung beantworten am 8 . Juni die Fragen in der Rems-​Zeitung.

