Hochwasser und überflutete Keller an mehreren Orten

Foto: gbr

Der ergiebige Regen hat dazu geführt, dass seit dem frühen Dienstagabend am Josefsbach in Gmünd der Uferweg überflutet ist. In Heubach, Waldstetten und im Gmünder Stadtteil Weiler i.d. B. sind die Feuerwehren ausgerückt, weil in Kellerräumen „Land unter“ herrscht.

Dienstag, 08. Juni 2021

Gerold Bauer

Ungeachtet der Sperrschilder haben sich einzelne Personen einen Spaß daraus gemacht, am Josefsbach entlang zu spazieren. Dies sollte man tunlichts bleiben lassen, denn das Wasser hat dort bereits eine immense Kraft entfaltet und viel Treiholz „im Gepäck“.







Natürlich halten wir unsere Leserinnen und Leser hier online auf dem Laufenden, wie sich die Situation entwickelt. Außerdem berichtet die RZ in der Mittwoch-​Ausgabe darüber!



105 Wörter

