Flutkatastrophe: Auch aus dem Ostalbkreis ist Hilfe unterwegs

Symbolfoto: hs

Auch aus dem Ostalbkreis ist Hilfe in die Katastrophengebiete in Westdeutschland unterwegs.

Freitag, 16. Juli 2021

Heino Schütte

28 Sekunden Lesedauer



Am Donnerstagabend wurde die „Fachgruppe Räumen“ des Technischen Hilsfwerks Aalen mobilisiert. Diese ist unter anderem mit einem Radlader ausgerüstet. Solche Maschinen werden in den verwüsteten Hochwassergebieten dringend benötigt. Noch in der Nacht machten sich die Katastrophenhelfer auf den Weg. Auch zwei Krankentransportwagen des DRK Aalen wurden entsandt. Voralarm wurde in der Nacht auch für die DLRG-​Ortsgruppe Schwäbisch Gmünd ausgelöst. Bei den Gmünder Lebensrettern ist ein Hochwasserrettungsboot stationiert. Die Helferinnen und Helfer sind nun auf „Stand-​by“, nachdem die Abmarsch-​Order doch noch nicht erfolgte. Auch Einsatzkräfte der Katastrophenschutzeinheiten des DRK-​Kreisverbands Schwäbisch Gmünd stehen aktuell auf Abruf bereit.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



93 Aufrufe

115 Wörter

29 Minuten Online



Beitrag teilen