Corona und Lockdown gut genutzt: Wanderheim in Heuchlingen modernisiert

Fotos: nb

Das vergangene Jahr bedeutete in vielerlei Hinsicht Verzicht. Auch für die Ortsgruppe Heuchlingen des Schwäbischen Albvereins. Gemeinsame Wanderungen und Feste fielen aus. Doch die Ehrenamtlichen haben die Zeit gut genutzt und ihr Wanderheim modernisiert.

Dienstag, 20. Juli 2021

Nicole Beuther

Welche Erinnerungen die SAVler mit dem Wanderheim verbinden und was sich in den vergangenen Monaten alles rund ums Wanderheim geändert hat, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Es ist offensichtlich: Dieses Kleinod zu schaffen, es mit regelmäßigen Arbeiten am Leben zu halten, kostet richtig viel Zeit. Zeit, die sich die Ehrenamtlichen sehr gerne nehmen. Schließlich sind es auch viele Erinnerungen, die sie mit dem Wanderheim verbinden.

