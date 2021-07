Bahnhof Aalen: Vier Polizisten von einem Mann verletzt

Foto: RZ

Am Mittwochabend gegen 21 . 30 Uhr sind bei einem Einsatz am Aalener Bahnhof mehrere Polizisten von einem Mann verletzt worden. Der 34 -​Jährige fuhr ohne gültigen Fahrschein mit dem Zug, trug keine Mund-​Nasen-​Bedeckung und wollte im Zug rauchen. Zudem spuckte er um sich.

Donnerstag, 22. Juli 2021

Thorsten Vaas

50 Sekunden Lesedauer



34

Eine Mitarbeiterin der Bahn hatte der Polizei verständigt. Nach dem Eintreffen des Zuges am Bahnhof sprachen Beamte des Polizeireviers Aalen den-​Jährigen an. Der Mann ging ohne anzuhalten weiter. Als er von einem Polizisten am Oberkörper angefasst wurde, schlug er die Hand des Beamten zur Seite. Anschließend händigte er den Beamten seinen Ausweis aus. Hierbei spuckte er der Zugbegleiterin, die neben den Beamten stand, ins Gesicht.Um weitere Angriffe zu vermeiden, sollten dem renitenten Mann daraufhin Handschließen angelegt werden. Dagegen wehrte er sich heftig, woraufhin er zu Boden gebracht werden musste. Dort liegend biss er einem Beamten in den Oberschenkel und spuckte wiederum mehrfach auf die Ordnungskräfte.Auch während des Gangs zum Dienstfahrzeug trat der Mann mehrfach gegen die Beamten, wobei er stürzte und einen Polizisten mit zu Boden riss. Dieser erlitt hierbei eine schwere Verletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Drei weitere Beamte wurden durch den sehr aggressiven und stark alkoholisierten Mann leicht verletzt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



246 Aufrufe

200 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen