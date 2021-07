Psychisch krank: Erste Hilfe für die Seele

Foto: tv

Wenn das eigene Kind im Umgang mit psychisch krank ist, sind Angehörige oft ratlos. Beim Landespsychiatrietag geht es um den richtigen Umgang in Krisensituationen.

Donnerstag, 22. Juli 2021

Thorsten Vaas

28 Sekunden Lesedauer



18

Es ist die Sorge, die viele umtreibt, die bemerken, dass die seelische Gesundheit eines Angehörigen, Freundes oder Kollegen ernsthaft in Gefahr ist: Wie gehe ich mit diesen Menschen um? Wie kann ich helfen? Schon jetzt haben rundMillionen Menschen in Deutschland eine psychische Erkrankung, das zeigen repräsentative Stichproben. Das sind mehr als doppelt so viele Betroffene wie Menschen mit Diabetes, zehnmal so viele, wie in den vergangenen fünf Jahren Krebsdiagnosen erhielten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



80 Aufrufe

115 Wörter

23 Minuten Online



Beitrag teilen