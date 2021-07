Geänderte Corona-​Verordnung: Kleinere Anpassungen und Klarstellungen vorgenommen

Das baden-​württembergische Kabinett hat am Freitag ( 23 . Juli) eine Änderung der Corona-​Verordnung verabschiedet. Die damit verbundenen Regelungen treten am Montag, 26 . Juli, in Kraft.

Die Verordnung berücksichtigt unter anderem den Beschluss der Arbeitsgruppe Großveranstaltungen der Chefs der Staatskanzleien (CdS-​AG) vom 6 . Juli, wonach die Besucherzahlen bei Großveranstaltungen auf 50 Prozent der zugelassenen Kapazität bei höchstens 25 . 000 Personen begrenzt werden. Darüber hinaus erfolgten kleinere Anpassungen und Klarstellungen. Nach aktuellem Fortschritt der Impfkampagne wird voraussichtlich zum 15 . September 2021 jede Bürgerin und jeder Bürger in die Lage versetzt worden sein, die Zweitimpfung und damit einen vollständigen Impfschutz erhalten zu haben. Die Landesregierung geht daher aktuell davon aus, dass in künftigen Regelungen die Eingriffsintensität für vollständig geimpfte Personen weiter reduziert werden kann.







Die wesentlichen Änderungen der Corona-​Verordnung im Überblick:

· Verlängerung der 9 . Corona-​Verordnung bis 23 . August 2021





· Änderungen bei (Sport-)Veranstaltungen (§§ 8 und 15 ):





o Einführung einer Begrenzung von 50 Prozent der zugelassenen Kapazität, höchstens jedoch 25 . 000 Zuschauende in den Inzidenzstufen 1 und 2 . Hier ist ab Überschreitung der in den §§ 8 und 15 genannten festen Personenzahlgrenzen stets ein 3 G-​Nachweis erforderlich. Damit hat die Zwischenstufe der 30 -​Prozent– bzw. 20 -​Prozent-​Auslastung keinen Anwendungsbereich mehr und wurde daher gestrichen.





o Die Maskenpflicht wurde konkretisiert. Die Maske darf nun im Freien abgenommen werden, wenn fest zugewiesene Sitzplätze eingenommen werden, die den Mindestabstand von 1 , 5 Metern aufweisen.





o Bei Sportveranstaltungen gilt ein Alkoholverbot ab einer Veranstaltungsgröße von 5 . 000 Personen (Hinweis: Die entsprechende Regelung wird in Baden-​Württemberg in die Corona-​Verordnung Sport aufgenommen).











· Klarstellung Volksfeste, Jahrmärkte und Flohmärkte:







o Jahrmärkte und (auch private) Flohmärkte fallen unter die Regelung des Einzelhandels (§ 14 ), sofern nur der Verkauf von Waren stattfindet.







o Volksfeste und Stadtfeste mit Schaustellergeschäften erhalten eine neue Spezialregelung in § 11 a, die der Regelung zu stationären Freizeitparks nach § 11 Absatz 3 nachgebildet wurde. Diese müssen auf einem abgegrenzten Areal mit Zutrittskontrollen stattfinden und ein Betreiber muss die Gesamtverantwortung für das Hygienekonzept übernehmen. Bei dieser Gestaltungsform sind Festzelte und Freilichtbühnen nicht gestattet, erlaubt sind aber übliche (Außen-)Gastronomieangebote.







o Stadtfeste und Veranstaltungen mit reinem Festzelt– oder Freilichtbühnenbetrieb, aber mit einer unerheblichen Anzahl von Schaustellergeschäften, bleiben nach § 8 Absatz 1 zulässig. Auch Vereinsfeiern sind von der Vorschrift erfasst, was zur Klarstellung in den Wortlaut aufgenommen wurde.







· Touristische Verkehre (Ausflugsschifffahrt, touristischer Bahn-​, Bus– und Seilbahnverkehr) erhalten eine neue Wahlmöglichkeit in Inzidenzstufe 2 . Zulässig ist eine Auslastung von 100 Prozent der Fahrgastzahlen mit 3 G-​Nachweis oder 75 Prozent der Fahrgastzahlen ohne 3 G-​Nachweis.

