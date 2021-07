Einzelhandel: Urlaubsstimmung bei „Gmünd macht Outlet“

Die HGV-​Aktion „Gmünd macht Outlet“ ist am Samstag erfolgreich zu ende gegangen. HGV-​Sprecherin Simone Klaus zieht eine positive Bilanz — auch aufgrund der Rückmeldungen aus dem Handel.

Die Postgasse in Schwäbisch Gmünd hatte am Samstag schon fast etwas von einem Basar. Kleidung, Schuhe, Angebote im Überfluss wurden hier unter freiem Himmel angeboten. Und die Menschen schienen es zu mögen. Denn es gab kaum einen Kleiderständer, an dem niemand genauer hinschaute. Und genau das war das Ansinnen des Handels– und Gewerbevereins: Einkaufen in Gmünd soll Spaß machen. Das Urlaubsflair trug sein Teil dazu bei. Die HGV-​Aktion „Gmünd macht Outlet“ war auch am letzten der drei Tage ein Erfolg.





Wie der HGV die Aktion bewertet, sagt Simone Klaus am 26 . Juli in der Rems-​Zeitung.



