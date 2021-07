Corona: Weniger Erstimpfungen im Ostalbkreis

Am vierten Tag in Folge hat der Ostalbkreis am Montag die Inzidenz von 10 überschritten. Passiert das auch am Dienstag, gelten ab Mittwoch die Regeln der Inzidenzstufe 2 . Währenddessen wird die Zahl der Erstimpfungen immer geringer.

Während die Inzidenz weiterhin steigt, wird die Zahl der Erstimpfungen immer geringer, obwohl jetzt ausreichend Impfstoff für jedermann zur Verfügung stünde. „Die Impfmotivation hat leider spürbar nachgelassen“, sagt Susanne Dietterle, Sprecherin der Landkreisverwaltung. Man lasse nichts unversucht, Menschen zum Impfen zu ermutigen. So biete man im Alltag der Menschen, etwa beim Einkaufen und in der Freizeit. Und: „Wir versuchen, über Social Media inklusive WhatsApp möglichst viele Menschen zu erreichen.“ Vor allem der Personenkreis zwischenundweise noch große Impflücken auf, „weshalb wir Multiplikatoren suchen, die Überzeugungsarbeit fürs Impfen in diese Altergruppen und in die vielen verschiedenen Ethnien hinein leisten.“ Im Rems-​Murr-​Kreis gelten bereits seit Montag die Regeln der Inzidenzstufe





Sollte dieser Fall eintreten, würden wieder strengere Kontaktbeschränkungen und auch wieder Einschränkungen für Veranstaltungen gelten. Während sich in der derzeit gültigen Inzidenzstufe(unter) bis zuPersonen privat treffen dürfen (Geimpfte und Genesene werden nicht gezählt), sind es in der StufemaximalPersonen ausHaushalten (Kinder dieser Haushalte und bis zuweitere Kinder bis einschließlichJahre zählen nicht mit). Für den Einzelhandel gibt’s in Inzidenzstufekeine besonderen Regeln.

