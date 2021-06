Neue Corona-​Verordnung: Wichtige Änderungen im Überblick

Foto: picture alliance /​Zoonar | Oliver Boehmer

Ab 28 . Juni gilt eine neue Corona-​Verordnung. Die Landesregierung passt damit die Regelungen an das Infektionsgeschehen an. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Freitag, 25. Juni 2021

Thorsten Vaas

9 Minuten Lesedauer



7 -​Tage-​Inzidenz für den jeweiligen Stadt– oder Landkreis. So werden Öffnungen und Lockerungen bei niedrigen Inzidenzen möglich. Auf der anderen Seite können diese aber auch zurückgenommen werden, wenn die Inzidenzen wieder steigen. Vor allem mit Blick auf die Delta-​Variante ist es wichtig, „dass wir hier schnell reagieren können und einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen möglichst schnell unterbrechen können“, heißt es auf der Homepage der Landesregierung. Die neue Corona-​Verordnung orientiert sich an verschiedenen Lebensbereichen. Sie sieht Öffnungsschritte in vier Inzidenz-​Schritten vor. Hier gilt jeweils die vom Landesgesundheitsamt ausgewiesene-​Tage-​Inzidenz für den jeweiligen Stadt– oder Landkreis. So werden Öffnungen und Lockerungen bei niedrigen Inzidenzen möglich. Auf der anderen Seite können diese aber auch zurückgenommen werden, wenn die Inzidenzen wieder steigen. Vor allem mit Blick auf die Delta-​Variante ist es wichtig, „dass wir hier schnell reagieren können und einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen möglichst schnell unterbrechen können“, heißt es auf der Homepage der Landesregierung.





4

7

50

3

7

50

35

2

7

35

10

Inzidenzstufe 1 : 7 -​Tage-​Inzidenz im jeweiligen Stadt– oder Landkreis unter 10







Je nach Inzidenzstufe gelten für die unterschiedlichen Bereiche wie etwa Gastronomie, Beherbergungsbetriebe, Sportveranstaltungen, Kontaktbeschränkungen oder privaten Feiern entsprechende Auflagen.







Wenn die 7 -​Tage-​Inzidenz im jeweiligen Stadt– oder Landkreis den Wert der niedrigeren Stufe an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschreitet, treten die Lockerungen der niedrigeren Stufe am Tag nach der Bekanntmachung durch das Gesundheitsamt in Kraft.





Wenn die 7 -​Tage-​Inzidenz im jeweiligen Stadt– oder Landkreis den Wert der höheren Stufe an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschreitet, treten die Regelungen der höheren Stufen am Tag nach der Bekanntmachung durch das Gesundheitsamt in Kraft.





Ausschlaggebend sind die vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten 7 -​Tage-​Inzidenzen der jeweiligen Stadt– und Landkreise. Für die Einordnung in die jeweilige Inzidenzstufe zählen die Inzidenzen im jeweiligen Stadt– oder Landkreis an den fünf Tagen vor dem 28 . Juni mit ( 22 . bis 27 . Juni). Wenn in einem Stadt– oder Landkreis also schon seit dem 22 . Juni die 7 -​Tage-​Inzidenz unter 10 liegt, gelten Regelungen der „Inzidenzstufe 1 “ am Tag nach der Bekanntmachung durch die örtlichen Behörden.





Im Rahmen der sozialen Fürsorge, Härtefällen oder ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Gründen, wie zum Beispiel für eine persönliche Assistenz bei eingeschränkten Personen, gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen nicht.



Im Gegensatz zu privaten Feiern im größeren Rahmen, gibt es keine weiteren Anforderungen wie etwa der Nachweis eines negativen Corona-​Tests.







4

50

5

2

13

3

50

35

15

4

13

13

2

35

10

15

4

13

5

13

5

Inzidenzstufe 1 (unter 10 ): Treffen sind mit maximal 25 Personen ohne Begrenzung der Haushalte erlaubt. Kinder bis einschließlich 13 Jahre zählen zur Personenzahl hinzu.





2

6

14

Der Zutritt von sonstigen externen Personen zu Einrichtungen für Menschen mit Pflege– und Unterstützungsbedarf ist nur nach vorherigem negativem Antigentest und mit einem Atemschutz, welcher die Anforderungen des Standards FFP 2 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zulässig. Bitte setzen Sie sich vor dem Besuch unbedingt mit der Einrichtung in Verbindung, um den jeweiligen Ablauf vor Ort zu klären.







Soweit in den einzelnen Lebensbereichen nicht anders angegeben, gilt generell in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht. Dabei ist mindestens eine medizinische Maske zu tragen. Zulässig sind auch FFP 2 -​Masken oder KN 95 -​Masken. Im Freien gilt die Maskenpflicht, wenn ein Abstand von mindestens 1 , 5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann.







Die Maskenpflicht gilt weiter unter anderem in folgenden Bereichen:

Bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, insbesondere in Eisenbahnen, Straßenbahnen, Bussen, Taxen, Passagierflugzeugen, Fähren, Fahrgastschiffen und Seilbahnen. An Bahn– und Bussteigen, im Wartebereich der Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs– und Flughafengebäuden – in geschlossenen Räumen generell, im Freien, wenn der Abstand von 1 , 5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann.

1

5

1

5

Auf Messen und Kongressen.







1

5

4

50

3

50

35

50

2

35

10

200

200

1

10

300

300

1

5

4

50

10

3

50

35

10

2

35

10

1

10

4

50

25

14

3

50

35

2

35

10

1

10

Die Nutzung von Sportanlagen und ähnlichen Einrichtungen zu dienstlichen Zwecken, für den Reha-​Sport, Schulsport, Studienbetrieb sowie Spitzen– oder Profisport ist allgemein zulässig.





4

50

20

3

50

35

10

2

35

10

Inzidenzstufe 1 (unter 10 ): Im Freien und in geschlossenen Räumen entfällt die Personenbeschränkung. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht erforderlich.





4

50

20

3

50

35

10

2

35

10

1

10

Die Nutzung von Bädern und ähnlichen Einrichtungen zu dienstlichen Zwecken, für den Reha-​Sport, Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen– oder Profisport, sowie für Anfängerschwimmkurse oder zu ähnlichen Zwecken ist allgemein zulässig.





4

50

2

5

3

50

35

2

5

2

35

10

1

10

-​Tage-​Inzidenz im jeweiligen Stadt– oder Landkreis über-​Tage-​Inzidenz im jeweiligen Stadt– oder Landkreis zwischenund-​Tage-​Inzidenz im jeweiligen Stadt– oder Landkreis zwischenund, die nicht in einem Haushalt zusammenleben, werden als ein Haushalt gezählt.Von den allgemeinensind geimpfte und genesene Personen mit entsprechendem Nachweis ausgenommen. Das gilt sowohl für die maximal zulässige Personen-​, als auch maximal zulässige Haushaltszahl.Treffen sind mit maximalPersonen aus nicht mehr alsHaushalten erlaubt. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlichJahre werden nicht mitgezählt.Treffen sind mit maximalPersonen aus nicht mehr alsHaushalten möglich. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlichJahre werden nicht mitgezählt. Zusätzlich können bis zu fünf Kinder bis einschließlichJahre aus fünf weiteren Haushalten hinzukommen („Kindergeburtstagregel“).Treffen sind mit maximalPersonen aus nicht mehr alsHaushalten möglich. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlichJahre werden nicht mitgezählt. Zusätzlich können bis zuKinder bis einschließlichJahre ausweiteren Haushalten hinzukommen („Kindergeburtstagregel“).Der Zutritt von Besuchern zu Krankenhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Pflege– und Unterstützungsbedarf ist nur nach vorherigem negativemund mit einem, welcher die Anforderungen des Standards FFPoder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zulässig; für Kinder vonbis einschließlichJahre ist eine nicht-​medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-​Nasen-​Bedeckung ausreichend. Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen haben den Besuchern die Durchführung der Testung anzubieten.ImBei Veranstaltungen in, wie Theater– oder Operaufführungen, Kinovorführungen, Informations– und Lehrveranstaltungen.Beivon haushaltsfremden Personen im Auto gilt für alle Insassen eine Maskenpflicht.Bei der praktischen und theoretischen, wenn der Abstand vonMetern nicht dauerhaft eingehalten werden kann.In geschlossenen Räumen, die für dieoder für den Publikumsverkehr bestimmt sind.Kunden und Angestellte beiBei Angeboten derim Bereich der gewerblichen Wirtschaft.Insowie Einsatzorten, wenn der Abstand vonMetern nicht dauerhaft eingehalten werden kann.Inund anderen Beherbergungsbetrieben in GemeinschaftseinrichtungenDie Maskenpflicht giltund bei privaten Feiern und Veranstaltungen – nichtsdestotrotz ist empfehlenswert, bei größeren Zusammenkünften auch im privaten Bereich vor allem in engen Situationen eine Maske zu tragen.bis einschließlich fünf Jahren sind generell von der Maskenpflicht ausgenommen.Imgilt keine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen vonMetern zuverlässig eingehalten werden kann. Wenn ein anderwertiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen gegeben ist, etwa durch bauliche Maßnahmen.Wenn ausoder sonstigen zwingenden Gründen das Tragen einer Maske nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Für die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe ist in der Regel eine ärztliche Bescheinigung erforderlich.In derbeim Essen und Trinken.Bei derBei, wenn dabei nicht dauerhaft eine Maske getragen werden kann (Gesichtsbehandlungen). In diesem Fall müssen die Kundinnen und Kunden einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben.Bei, Logopädie und Podologie sowie medizinische Fußpflege und ähnlichen gesundheitsbezogenen Dienstleistungen.Im Freien und geschlossenen Räumen maximal zehn Personen (ohne Haushaltsbeschränkung). Alle Gäste müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben.Im Freien und geschlossenen Räumen maximalPersonen (ohne Haushaltsbeschränkung). Alle Gäste müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben.Im Freien maximalPersonen (ohne Haushaltsbeschränkung). Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht mehr erforderlich. In geschlossenen Räumen maximalPersonen (ohne Haushaltsbeschränkung). Alle Gäste müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben.Im Freien maximalPersonen (ohne Haushaltsbeschränkung). Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht mehr erforderlich. In geschlossenen Räumen maximalPersonen (ohne Haushaltsbeschränkung). Alle Gäste müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben.In geschlossenen Räumen gilt die. Im Freien gilt die Maskenpflicht, wenn nicht dauerhaft ein Abstand von mindestensMetern zu anderen Personen eingehalten werden kann.Soweit bei einer körpernahen Dienstleistung eine medizinische Maske nicht dauerhaft getragen werden kann, ist für die Inanspruchnahme derdie Vorlage eines Test-​, Impf– oder Genesenennachweises durch die Kundin oder den Kunden erforderlich. Dies gilt nicht für Physio– und Ergotherapie, Logopädie und Podologie sowie medizinische Fußpflege und ähnliche gesundheitsbezogene Dienstleistungen.Maximal ein Kunde proQuadratmeter allgemein zugängliche Dienstleistungs-​/​Verkaufsfläche. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht erforderlich. Die Kontaktdaten der Kundinnen und Kunden dokumentiert werden. Dazu zählen Vor– und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog auf Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf das Ladenlokal bzw. den Ort der Dienstleistung nicht betreten. Die Kontaktdaten müssen im Einzelhandel, der der Grundversorgung dient, nicht erhoben werden.Maximal ein Kunde proQuadratmeter allgemein zugängliche Dienstleistungs-​/​Verkaufsfläche. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht erforderlich. Die Kontaktdaten der Kundinnen und Kunden müssen nicht dokumentiert werden.Keine Quadratmeterbegrenzung bei der Kundschaft. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht erforderlich. Die Kontaktdaten der Kundinnen und Kunden müssen nicht dokumentiert werden.Keine Quadratmeterbegrenzung bei der Kundschaft. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht erforderlich. Die Kontaktdaten der Kundinnen und Kunden müssen nicht dokumentiert werden.Freizeit– und Amateursport (Training oder Wettkampf) ist im Freien mit Gruppen von bis zuPersonen erlaubt. Alle Sportlerinnen und Sportler müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben. Freizeit– und Amateursport (Training oder Wettkampf) ist in geschlossenen Räumen mit bis zuPersonen erlaubt. Alle Sportlerinnen und Sportler müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben.Freizeit– und Amateursport (Training oder Wettkampf) ist im Freien und in geschlossenen Räumen ohne Personenbeschränkung erlaubt. Alle Sportlerinnen und Sportler müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben.Freizeit– und Amateursport (Training oder Wettkampf) im Freien und geschlossenen Räumen ohne Personenbeschränkung erlaubt. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht erforderlich.Freizeit– und Amateursport (Training oder Wettkampf) im Freien und geschlossenen Räumen ohne Personenbeschränkung erlaubt. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht erforderlich.Im Freien und geschlossen Räumen dürfen sich proQuadratmeter allgemein zugänglicher Fläche nur eine Besucherin oder ein Besucher aufhalten. Alle Besucherinnen und Besucher müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben.Im Freien und geschlossenen Räumen dürfen sich proQuadratmeter allgemein zugänglicher Fläche nur eine Besucherin oder ein Besucher aufhalten. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht erforderlich.Im Freien und in geschlossenen Räumen entfällt die Personenbeschränkung. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht erforderlich.Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions– und Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung und entsprechende Veranstaltungen von Weltanschauungsgemeinschaften sowie Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebete sind unabhängig der Kontaktbeschränkungen und der Regelungen für öffentliche Veranstaltungen erlaubt. Wer eine Veranstaltung abhält, hat ein Hygienekonzept zu erstellen und eine Datenverarbeitung durchzuführen. In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht.Im Freien dürfen sich proQuadratmeter allgemein zugänglicher Fläche nur eine Besucherin oder ein Besucher aufhalten. Alle Besucherinnen und Besucher müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben. In geschlossenen Räumen: nicht erlaubt.Im Freien und geschlossenen Räumen dürfen sich proQuadratmeter allgemein zugänglicher Fläche nur eine Besucherin oder ein Besucher aufhalten. Alle Besucherinnen und Besucher müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben.Im Freien und geschlossenen Räumen entfällt die Personenbeschränkung. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht mehr erforderlich.Im Freien und geschlossenen Räumen entfällt die Personenbeschränkung. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht mehr erforderlich.Im Freien: Keine Personenbeschränkung. Alle Gäste müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben. In geschlossenen Räumen: Nicht mehr als eine Person proQuadratmeter Gastraumfläche. Alle Gäste müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben. Rauchverbot.Im Freien: Keine Personenbeschränkung. Alle Gäste müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben. In geschlossenen Räumen: Nicht mehr als eine Person proQuadratmeter Gastraumfläche. Alle Gäste müssen einen negativen Corona-​Schnelltest, einen Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis haben. Rauchverbot.Im Freien: Keine Personenbeschränkung. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht mehr erforderlich. In geschlossenen Räumen: Keine Personenbeschränkung. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht mehr erforderlich. Rauchverbot.Im Freien und in geschlossenen Räumen keine Personenbeschränkung. Ein negativer Corona-​Schnelltest bzw. Genesenen– oder Geimpften-​Nachweis ist nicht mehr erforderlich.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



210 Aufrufe

2193 Wörter

54 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb