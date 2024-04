Musical Factory zeigt „Shrek“ im Stadtgarten

Foto: vv

Mit diesem Satz aus dem Schlusssong lässt sich die rundherum gelungene Inszenierung der Musical Factory, die am Freitag Premiere feierte, in wenigen Worten beschreiben. Die RZ war schon am Donnerstag bei der Generalprobe dabei.

Freitag, 26. April 2024

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



In grünes Licht getaucht, mit Quaken und Vogelgezwitscher wird der Stadtgarten zum Sumpf. Schon die Sound– und Lichteffekte verstehen es, das Publikum zu verzaubern. Wie jedes Märchen beginnt auch dieses mit den Worten „Es war einmal“, und damit geht es zur Sache.







Seit 2020 schlummert die Inszenierung nun schon, da sie damals nicht aufgeführt werden konnte. Vergangenes Jahr im Oktober wurde sie aus dem Dornröschenschlaf geholt und entfaltet nun ihr märchenhaftes Wirken auf der Bühne im Stadtgarten.

