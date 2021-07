Schutzräume für Insekten

Fotos: Gerhard Nesper

Um einen kleinen Beitrag zur Rettung der Insekten zu leisten, hat die Gemeinde Waldstetten bereits im vergangenen Jahr begonnen, in Ergänzung der schönen Blumenbeete sogenannte Blühflächen an sechs unterschiedlichen Stellen in der Gemeinde anzulegen.

Montag, 26. Juli 2021

Gerhard Nesper

Die an sechs verschiedenen Standorten in der Gemeinde angelegten Blühflächen, erklärte der Schultes, sehen zwar nicht sonderlich gepflegt aus, bieten aber Bienen und Insekten ausreichend Futtervorräte und Schutzräume. Aus diesem Grund würden die Flächen und Streifen vom Gemeindebauhof sehr zurückhaltend gemäht und dies nicht aus Bequemlichkeit. Mehr darüber steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

