Wegen zwei Euro Parkgebühren: Unverschämt zu den Ehrenamtlichen

Foto: esc

Seit fünf Wochen müssen alle Autofahrer und –fahrerinnen, die die Parkmöglichkeiten am Himmelsgarten nutzen wollen, zwei Euro Parkgebühren bezahlen. Das ist es einigen nicht wert und sie werden ausfällig.

Montag, 26. Juli 2021

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



Konrad Seitz und Karin Reichert gehören zum treuesten Stamm der Ehrenamtlichen, die der Ehrenamtskoordinatorin der Stadt, Carmen Bäuml, seit Jahren zur Verfügung stehen, wenn es heißt, ohne Entgelt eine wichtige Aufgabe zu übernehmen. Sie haben es längst verdient, dass man den Hut zieht, wenn man sie trifft. Einfach nur, um ihnen – und natürlich auch den vielen weiteren Ehrenamtlichen, die diese Arbeiten verrichten – Respekt zu zollen.





Was sie erleben, wenn sie am Himmelsgarten die Parkgebühren kassieren, erzählen Konrad Seitz und Karin Reichert am 26 . Juli in der Rems-​Zeitung.



