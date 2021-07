Corona-​Regeln: Ostalbkreis ab Mittwoch in Inzidenzstufe 2

Am fünften Tag in Folge liegt die 7 -​Tage-​Inzidenz im Ostalbkreis am Dienstag, 27 . Juli, über 10 . Damit gelten ab Mittwoch schärfere Regeln der Inzidenzstufe 2 .

Dienstag, 27. Juli 2021

Thorsten Vaas

Die Inzidenz lag am Dienstag bei. Damit rutscht der Ostalbkreis von der bisherigen Inzidenzstufein die Inzidenzstufe. Es gelten ab Mittwoch,. Juli, die verschärften Maßnahmen der Inzidenzstufe, die in der Übersicht des Landes zusammengefasst sind. Das Land Baden-​Württemberg stellt zu den einzelnen Lebensbereichen eine umfangreiche FAQ-​Liste auf seiner Homepage zur Verfügung.Erst wenn der Ostalbkreis die-​Tage-​Inzidenz vonan fünf Tagen in Folge wieder unterschreitet, würden wieder die Lockerungen der Inzidenzstufegelten.

