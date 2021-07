Corona-​Lage in Namibia: Nicole Mtawa aus Gmünd berichtet

Afrika wird aktuell von der dritten Corona-​Welle heimgesucht, vor allem in Namibia verschärft sich die Lage dramatisch, die Inzidenz ist aktuell sehr hoch. Die aus Gmünd stammende Nicole Mtawa berichtet von der aktuellen Situation.

Wie Mtawa dem kleinen Jungen hilft und wie sie die aktuell dramatische Lage in Namibia erlebt, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Es fehlt an so vielem in Afrika. Auch ganz ohne Corona. Der kleine Frans, den Nicole Mtawa inmitten des Windhoeker Slums getroffen hat, ist nur ein Beispiel von vielen. Als sie ihn erstmals sah, lag er in einer dunklen Wellblechhütte. Sein Gesicht übersät von Ameisenbissen. „Der Sechsjährige sah aus wie ein einjähriges Kind“, so Mtawa. Der Grund: Extreme Mangelernährung und Behinderung.

