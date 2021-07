Frauen helfen Frauen: Zukunft ungewiss

Foto: rz

Der Vorstand des Vereins Frauen helfen Frauen gibt alle Ämter ab. Es gab trotzdem keine Neuwahlen, weil keine Nachfolgerinnen in Sicht sind. Deshalb ist der Fortbestand der sozialen Einrichtung fraglich.

Freitag, 09. Juli 2021

Edda Eschelbach

Vor 34 Jahren fand die Gründungsversammlung einer Einrichtung statt, die zahllosen Frauen und Mädchen in Not bisher geholfen hat. Der Verein Frauen helfen Frauen ist nicht mehr aus Schwäbisch Gmünd wegzudenken. Und doch: Die Existenz des Vereins ist gefährdet, weil sich keine Frauen für den Vorstand wählen lassen wollen. Muss der Verein abgewickelt werden, dann sollen diese Angebote an andere Institutionen abgegeben werden. Der Gedanke gefällt den vier Frauen nicht, aber sie wollen, dass es weiter geht.





Was den Verein retten kann, erläutern die Vorstandsfrauen am 9 . Juli in der Rems-​Zeitung.



