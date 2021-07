Hochwasser: Straße zwischen Bargau und Unterbettringen gesperrt

Zwischen Bargau und Unterbettringen ist die Fahrbahn überflutet. Das bestätigt das Polizeipräsidium Aalen am Freitag auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Die Straße ist gesperrt.

Die Fahrbahn sei zwischen dem Unteren Haldenhof und dem Unteren Lauchhof überflutet, sagt der Polizeisprecher und berichtet von weiteren Einsätzen, die der andauernde Regen nach sich zog: Zwischen Herdtlinsweiler und Weiler in den Bergen war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt — diese Gefahrenstelle wurde bereits beseitigt. Auch in Obergröningen in der Gartenstraße wurde die Fahrbahn überflutet. Auch hier fließt der Verkehr wieder.

