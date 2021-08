RZ-​Serie „Gartenglück im Ostalbkreis“: Zu Besuch in der Gartenanlage in Lindach

Wenn Regina und Georg Wagner im Vereinsheim der Gartenfreunde Lindach stehen und die vielen Bilder betrachten, dann beginnen sie ganz automatisch in Erinnerungen zu schwelgen. Die Fotos an den Wänden zeugen von den vielen gemeinsamen Ausflügen; Urkunden und Pokale von der Teilnahme an den Dorffesten. Die Gartenfreunde Lindach sind für Wagners ein fester Teil ihres Lebens – und das seit über 40 Jahren.

Als sich Wagners im Jahr 1980 auf die Suche nach einem Gartengrundstück begaben, mussten sie sich zunächst in Geduld üben. Fast alle Gärten waren vergeben — wie sie den Garten bekamen und was das 350 Quadratmeter große Grundstück für sie bedeutet, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Die Anlage liegt etwas versteckt hinter Bäumen, gleich am Ortsausgang Richtung Täferrot. Vom Auto bis zum Garten der Wagners sind es nur wenige Schritte. Zwar liegt das Grundstück im hinteren Bereich, doch die Anlage gehört zu den kleineren im Bezirksverband der Gartenfreunde; nurParzellen gibt es hier.

