Kaninchen-​Patenschaft beim KTZV Lindach

Wer Lust auf Kaninchen als Haustiere, aber keinen Platz zu Hause hat, für den bietet der KTZV Lindach eine Lösung: Eine Kaninchen-​Patenschaft.

Freitag, 05. Januar 2024

Sarah Fleischer

Das Angebot richtet sich an Tierfreunde aller Altersklassen, besonders aber Kinder und Jugendliche. Die Jugendgruppe des KTZV Lindach hat mehrere Kaninchen in Ihren Ställen. Der Verein bietet an, dass interessierte Kinder mit Eltern oder Jugendliche sich regelmäßig um die Tiere kümmern.





Was so eine Patenschaft beinhaltet, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



