Sternsinger in Lindach unterwegs

Foto: dak

Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ waren in Lindach elf motivierte Kinder und Jugendliche sowie eine Begleitperson in drei bunt gemischten Gruppen einen Tag lang unterwegs.

Dienstag, 09. Januar 2024

Gerold Bauer

Sie zogen in ihren schönen Gewändern feierlich von Haus zu Haus und brachten den Segen fürs neue Jahr. Hierbei sammelten sie fast 1150 Euro und waren sich einig, dass ihr Auftritt als Heilige Drei Könige sich gelohnt hat und eine tolle Erfahrung war.

