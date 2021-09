Schwäbisch Gmünd: Streit und Falschgeld

Mehrere Polizeistreifen mussten am Donnerstagabend in die Szekesfehervarer Straße in Schwäbisch Gmünd ausrücken. Dort gab’s eine Auseinandersetzung — und Falschgeld.

Gegen 21.30 Uhr am Donnerstagabend kam es in der Szekesfehervarer Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, „in deren Verlauf es wohl auch Verletzte gab“, berichtet die Polizei. Ein 24-​Jähriger war offenbar mit seinem Roller auf einen 36-​Jährigen zugefahren, der sich zusammen mit einem weiteren Mann auf dem Gehweg vor einem Laden aufhielt. Erst kurz vor den beiden Personen bremste der 24-​Jährige sein Fahrzeug ab. Anschließend kam es wohl zunächst zu einem verbalen Streit, welches in gegenseitigen Tätlichkeiten endete. Einem 30-​Jährigen, der die Streithähne trennen wollte, schlug der 24-​Jährige seinen Sturzhelm gegen den Kopf. Zu dieser Zeit hatten Zeugen jedoch die Polizei bereits verständigt, welche kurz darauf vor Ort eintraf. Während der polizeilichen Aufnahme gab der 24-​Jährige an, dass ihm sein Geldbeutel gestohlen worden sei; der mutmaßliche Täter seinerseits erklärte, dass er die Geldbörse auf dem Boden liegend gefunden habe und sie sicherheitshalber an sich genommen habe. Der Geldbeutel wurde vor Ort samt Inhalt an die Polizeibeamten übergeben. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Da sich während der polizeilichen Maßnahmen mehrere Familienmitglieder einfanden, waren mehrere Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, wurde der 24-​Jährige mit zur Dienststelle genommen, zudem wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt, nachdem der Verdacht bestand, dass er mit dem Roller unter Alkoholbeeinflussung fuhr. Bei der Durchsuchung des 24-​Jährigen wurden zudem noch drei falsche Geldscheine aufgefunden und sichergestellt.

