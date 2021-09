Hoher Schaden beim Brand einer Gartenhütte

Foto: rz

Feuerwehr und Polizei mussten in der Nacht zum Sonntag nach Heubach-​Buch ausrücken, wo eine Gartenhütte brannte.

Sonntag, 12. September 2021

Edda Eschelbach

18 Sekunden Lesedauer



Polizei und Feuerwehr rückten am Samstag gegen 22.32 Uhr in die Erlenstraße in Heubach-​Buch aus. Dort brannte eine Gartenhütte. Diese konnte durch die Feuerwehr Heubach, welche mit 30 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern und vier Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht werden. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 20 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

