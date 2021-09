IG Metall : „Aktive Mittagspause“ bei Nanogate

Mit einer sogenannten „Aktiven Mittagspause“ auf dem Gügling wies die IG Metall erneut daraufhin, dass am 30. September der Haustarifvertrag bei der Gmünder Firma Nanogate ausläuft.

Mittwoch, 15. September 2021

Edda Eschelbach

In wenigen Tagen endet der Haustarifvertrag, den die Firma Nanogate mit der IG Metall abgeschlossen hatte. Das Unternehmen, das in der Güglingstraße ansässig ist, hatte den Vertrag auf Ende September gekündigt. Ein Mandat, um einen neuen Haustarifvertrag mit der Geschäftsleitung auszuhandeln, habe die IG Metall von den Gewerkschaftsmitgliedern unter den Kolleginnen und Kollegen von Nanogate nicht erhalten, erklärt Peter Hofer von der IG Metall im Rahmen einer Gewerkschaftsaktion vor den Toren von Nanogate am Dienstagmittag.







Warum die Belegschaft derzeit keine Verhandlungen möchte, und was das Ende des Haustarifvertrags für die Belegschaft von Nanogate bedeutet, erklärt Peter Hofer am 15. September in der Rems-​Zeitung.



