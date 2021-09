Ruhestand: Nach 28 Jahren bei der Rems-​Zeitung wird Andrea Kaiser verabschiedet

Seit 28 Jahren arbeitet Andrea Kaiser bei der Rems-​Zeitung. Jetzt tritt sie ihren wohlverdienten Ruhestand an.

Donnerstag, 02. September 2021

Edda Eschelbach

Als gute Seele des Vertriebs der Rems-​Zeitung betreute Andrea Kaiser viele Jahre lang die Abonnenten und Abonenntinnen der ältesten noch erscheinenden Tageszeitung in Baden-​Württemberg. Für ihre Treue zum Unternehmen und ihre immer zuverlässige Arbeit wurde sie von den beiden Damen der Geschäftsleitung der Rems-​Zeitung, Franziska und Kerstin Sigg, sowie von Vertriebsleiter Thomas Stadelmaier und dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Eberhard Duppel am Donnerstag gewürdigt und in den Ruhestand verabschiedet.

