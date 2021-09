Bergrevival in Heubach: Historische Sportwagen und Oldtimer

Fotos: freudenreich

Wenn hier die Autoherzen höher schlugen, dann deshalb, weil am Sonntag beim Bergrevival in Heubach die einmalige Gelegenheit geboten wurde, historische Sportwagen und Oldtimer bewundern zu können.

Montag, 20. September 2021

Nicole Beuther

Und dies nicht nur in der Art eines Automuseums, sondern vielmehr in der Möglichkeit, diese Fahrzeuge in freier Fahrt erleben zu dürfen, nämlich auf der steilen und kurvenreichen Landstraße von Heubach nach Bartholomä.







Inzwischen genießt dieses seit 1965 schon alljährliche Ereignis in den Kreisen der Sportwagenbesitzer und– fahrer ein fast schon legendäres Image — die RZ berichtet in der Montagausgabe.



