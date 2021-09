Deutlich weniger stationäre Patienten in Kliniken

Foto: tv

Viele Bereiche waren in den Kliniken im Vorjahr leerer als sonst – was auch an der Coronapandemie liegt. Die Inzidenz sinkt indes weiter.

Donnerstag, 23. September 2021

Thorsten Vaas

31 Sekunden Lesedauer



Die Zahl der stationären Krankenhausbehandlungen ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, wurden 16,4 Millionen Menschen in Kliniken behandelt. Das waren 13 Prozent oder fast 2,5 Millionen Fälle weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der Operationen ging um 9,7 Prozent auf 6,4 Millionen zurück. Die Statistiker führen die Rückgange der Behandlungsfälle und Operationen auf die Coronapandemie zurück. Vor allem in der ersten Coronawelle im April 2020 gab es demnach deutlich weniger stationäre Behandlungen als im Vorjahresmonat (minus 35 Prozent).

