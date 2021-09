Heubach verabschiedet Bürgermeister Brütting

Zum Abschied bekam Frederick Brütting (links) von den Stadträten Julia Gaiser und Karl Grötzinger im Namen des Gemeinde– und Ortschaftsrats Gutscheine aus Heubach — auf dass er immer wieder nach Heubach zurückkommt. Fotos: astavi

Am Dienstag ging es im Gemeinderat noch um sein letztes, großes Projekt – die Sanierung des Heubacher Schlosses. Drei Tage später wurde er verabschiedet. Fast zehn Jahre lang war Frederick Brütting Bürgermeister unterm Rosenstein. Zum 1. Oktober kehrt er in seine Heimat Aalen zurück. Als Oberbürgermeister.

Samstag, 25. September 2021

Thorsten Vaas

Abschiede fallen schwer. Dass es nicht einfach so dahergesagt ist, merkte man in der Stadthalle Heubach, wo die Bürger „ihren“ Bürgermeister der vergangenen gut zehn Jahre schließlich mit stehendem Applaus am Freitag verabschiedet haben. Frederick Brütting habe sich immer für die Bürger eingesetzt und viel bewegt, er sei der „Star des heutigen Abends“, sagte Landrat Joachim Bläse, der sich im Namen des Kreistags für Brüttings Engagement in Heubach bedankte. Die Stadt sei von zentraler Bedeutung für das Miteinander in der Region.





