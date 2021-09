Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 269 (Schwäbisch Gmünd /​Backnang)

Am 26. September 2021 ist die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag. Für das Direktmandat im Wahlkreis 269 (Schwäbisch Gmünd/​Backnang) treten an: Ingeborg Gräßle (CDU), Tim-​Luka Schwab (SPD), Andreas Wörner (AfD), Ricarda Lang (Grüne), David-​Sebastian Hamm (FDP), Annette Keles (Die Linke) sowie Michael Schoder (Die PARTEI), Gabriele Katharina Regele (Freie Wähler), Marianne Rosina Kolb (MLPD) und Stefan Schmidt (dieBasis). Über den Verlauf der Bundestagswahl sowie die Verteilung der Erst– und Zweitstimmen in der Region informiert die Rems-​Zeitung online in diesem Ticker und natürlich ausführlich in der Montagsausgabe.

Sonntag, 26. September 2021

18 Uhr: Erste Hochrechnung

CDU/​CSU 25%, SPD 25%, AfD: 11%, FDP: 11% Linke 5%, Grüne: 15% (Quelle: infratest dimap)



Das Direktmandat im Wahlkreis 269 ging 2017 an Norbert Barthle.

CDU: 41,2%, SPD: 20%, AfD: 13,2%, Grüne: 11,3%, FDP: 8,1%, Die Linke: 5,6%, Sonstige: 0,6%. Das Direktmandat im Wahlkreis 269 ging 2017 an Norbert Barthle. Zweitstimmen: CDU: 35,2%, SPD: 16,5%, AfD: 14,4%, FDP: 12,4%, Grüne: 11,4%, Die Linke 5,9%, Sonstige: 4,3%.

Das Wahlergebnis der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 269 im Rückblick:

