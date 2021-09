Schwäbisch Hall: Säugling ausgesetzt

Foto: Joachim Berga /​pix​e​lio​.de

In Schwäbisch Hall ist ein Säugling in einer Plastikwanne ausgesetzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Mittwoch, 08. September 2021

Thorsten Vaas

Mehrere Fußgänger fanden am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr einen Säugling auf einem Feldweg im Hessental im Bereich der Straße In der Klinge und verständigten daraufhin die Polizei. Das Neugeborene wurde in einer auffälligen weißen Plastikwanne ausgesetzt. Es wird nun in einer Klinik versorgt.