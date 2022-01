Web-​App soll Schüler bei der Ausbildungssuche unterstützen

Scrollen statt blättern. Wo früher eine gedruckte Broschüre half, soll nun eine Web-​App die Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz vereinfachen. Was Schüler im Ostalbkreis jetzt wissen sollten.

Mittwoch, 12. Januar 2022

Nicole Beuther

Das Landratsamt hat eine Web-​App vorgestellt, die es Schülern, Eltern und Berufstätigen erleichtern soll, sich über die Ausbildungsmöglichkeiten im Ostalbkreis zu informieren. Das Schulnavi soll die „Broschüre Berufliche Schulen“ ersetzen, die bislang an den Schulen verteilt wurde und im Internet heruntergeladen werden konnte.





Was den Auslöser für die Web-​App gab und wie das ganze funktioniert, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



