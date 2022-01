Fraktion „Unabhängige Bürger“ in Waldstetten fordert Planungsstopp bei Rathausneubau

Im Rahmen der Stellungnahmen zum Haushaltsplan 2022 setzte die mit zwei Sitzen kleinste Fraktion im Waldstetter Gemeinderat – die Unabhängigen Bürger – „das“ Ausrufezeichen des Abends. Die UB stellte den Antrag, die weitere Planung des Rathausneubaus zu stoppen und ökologisch und ökonomisch neu zu überdenken.

Freitag, 14. Januar 2022

CDU und FWV dagegen zeigten sich offen für eine aus finanziellen Gründen notwendige erneute Verschiebung des Baubeginns Ende 2023 oder Ausstieg aus dem Projekt. Ansonsten war das Ziel „klimaneutrale Gemeinde bis 2040“ das beherrschende Thema in den Stellungnahmen.





Wie sich die Sprecher der Fraktionen äußerten und weshalb sich die UB so kritisch zum Rathaus-​Neubau äußerte, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



