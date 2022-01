Stauferklinikum Gmünd: Vier Silvester– und zwei Neujahrsbabys

Pascal und Sarah Duske (sitzend) bekommen mit Levin am 31. Dezember ihr erstes Kind. Mit auf dem Bild von links: Dr. Selma Ghomriani, Hebamme Lydia Grunwald, Kinderkrankenschwester Andrea Kolckmann und die stellvertretende pflegerische Standortleiterin Ursula Kurzendörfer. Foto: Stauferklinikum

Vier Silvester– und zwei Neujahrsbabys erblickten über den Jahreswechsel am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd das Licht der Welt.

Sonntag, 02. Januar 2022

Thorsten Vaas

33 Sekunden Lesedauer



52cm groß und 3580 Gramm schwer ist Levin Maximilian, als er am 31. Dezember um 17.58 Uhr am Stauferklinikum zur Welt kommt. Seinen Geburtstag wird Levin künftig an Silvester feiern. Die Eltern Sarah und Pascal Duske aus Michelbach sind überglücklich über ihr erstes Kind. Vier Kinder sind am letzten Tag des Jahres 2021 am Stauferklinikum zur Welt gekommen. Im neuen Jahr haben an der Gmünder Geburtsklinik bereits zwei Kinder das Licht der Welt erblickt. Damit geht auch für das Stauferklinikum ein erneut geburtenreiches Jahr zu Ende. Erstmals gab es über 1700 Geburten. Insgesamt 1716 Kinder erblickten im Jahr 2021 an der Gmünder Klinik das Licht der Welt, darunter waren 40 Zwillingsgeburten sowie zwei Drillingsgeburten.

