Die Sozialstation Abtsgmünd ist umgezogen

Die Sozialstation Abtsgmünd hat vor Kurzem ihr neues Domizil im Hallgarten 8 in Abtsgmünd bezogen. Das bedeutet für die Einrichtung nicht nur wesentlich mehr Platz, sondern auch mehr Möglichkeiten, ihre vielfältigen Aufgaben zu organisieren und wahrzunehmen.

Samstag, 29. Januar 2022

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



Das Aufgabenfeld der Abtsgmünder Sozialstation ist riesig. „Viele denken, wir versorgen hauptsächlich alte Menschen in ihrem privaten Umfeld“, sagt Andrea Apprich. Naturgemäß fokussiert sich die Hauptarbeit auf die Pflege, doch schon hier gibt es verschiedene Bereiche. Weitere Felder ist die Demenzbetreuung und der HJospizdienst.







Was in der Sozialstation Abtsgmünd geleistet wird, und weshalb der Neubau so dringend notwendig ist, beschreiben die Geschäftsführerin Andrea Apprich und die längjährige Pflegedienstleitung Gerlinde Herkommer in der Rems-​Zeitung am 29. Januar.



