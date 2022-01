Ambitioniertes Investitionsprogramm für 2022

Erstmals weist der Abtsgmünder Haushalt ein negatives Ergebnis aus. Bürgermeister Armin Kiemel betont, die Gemeinde gehe dennoch zuversichtlich in das Jahr 2022.

Der Abtsgmünder Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die vorgelegte Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für 2022 zustimmend zur Kenntnis genommen. Die endgültige Verabschiedung erfolgt in der Februarsitzung. In seiner Haushaltsrede betonte Bürgermeister Armin Kiemel, dass er dennoch zuversichtlich für die Gemeinde in das Jahr 2022 gehe. Die Gemeinde wolle rund 15,46 Millionen Euro für geplante Investitionen 2022 in die Hand nehmen, sagte Kiemel.







