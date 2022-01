Unfall auf der Buchauffahrt: 26.000 Euro Schaden

Foto: astavi

Wegen eines Unfalls mit drei Verletzten musste die Buchauffahrt am Montagmorgen für zwei Stunden gesperrt werden.

Montag, 31. Januar 2022

Sarah Fleischer

Der Zusammenstoß mit drei Beteiligten ereignete sich am Montag um 7.25 Uhr morgens auf der Buchauffahrt in Richtung Bettringen. Ein LKW-​Fahrer schätzte die Geschwindigkeit der vorausfahrenden Fahrzeuge falsch ein und fuhr deshalb auf einen PKW auf. Der Aufprall wiederum schob den PKW auf das vor ihm fahrende Piaggio-​Dreirad auf, das daraufhin von der Fahrbahn in den Graben geschleudert wurde.

Der PKW-​Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht, der Piaggio-​Fahrer schwer verletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 26.000 Euro an den Fahrzeugen. Bergung und Unfallaufnahme dauerten zwei Stunden, in dieser Zeit war die Straße gesperrt.



