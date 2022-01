Polizeichef: Spaziergang in Gmünd „war eine Versammlung“

Foto: gäss

Nach dem „Spaziergang“ vom Montag hat die Schwäbisch Gmünder Stadtverwaltung selbst niemanden angezeigt. Der „Spaziergang“ habe für sie „keinen Kundgebungscharakter“ gehabt. Für die Gmünder Polizei dagegen schon.

Freitag, 07. Januar 2022

Thorsten Vaas

Die Schwäbisch Gmünder Polizei stellt eine Strafanzeige gegen einen bislang unbekannten Veranstalter wegen einer nicht angemeldeten Versammlung. Das bestätigte der Gmünder Polizeichef Markus Deuter am Donnerstag im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Für ihn ist klar: Der „Spaziergang“ am Montag „war eine Versammlung. Das ist völlig unstrittig“. Im Gegensatz zu Markus Herrmann, Sprecher der Gmünder Stadtverwaltung. Das Gmünder Rathaus habe selbst keine Strafanzeige gestellt, um herauszufinden, wer hinter dem „Spaziergang“ steckt. Die Aktion in Gmünd habe „keinen Kundgebungscharakter“ gehabt.





Wie geht es in Sachen „Spaziergänge“ in Gmünd weiter? Das lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung — auch erhältlich im iKiosk.



