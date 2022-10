Kirchweihmarkt ab Donnerstag in der Gmünder Innenstadt

Foto: RZ-​Archiv

Herbstzeit ist Kirchweihzeit. Und in Schwäbisch Gmünd bedeutet das immer auch: Kirchweihmarkt. Über 100 Kaufleute und Schausteller ziehen am Donnerstag in die Innenstadt ein, um bis Sonntag ihre Waren und Leckereien feilzubieten. Manchmal ist auch eine kostenlose Lebensweisheit drin.

Dienstag, 11. Oktober 2022

Franz Graser

26 Sekunden Lesedauer



Der Duft von gebrannten Mandeln und anderen Leckereien lädt zum Verweilen und Genießen ein. Außerdem finden sich viele jahreszeittypische Artikel wie Mützen und Handschuhe im Angebot. Die Stände sind von Donnerstag bis Samstag (13. bis 15. Oktober) jeweils ab 9 Uhr geöffnet, am Sonntag, 16. Oktober, ab 11 Uhr.







Weitere Informationen zum Gmünder Herbst-​Krämermarkt finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



361 Aufrufe

105 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen