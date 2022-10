Verkaufsoffener Sonntag in Gmünd ist ein Erfolg

Fotos: Kul

Tausende Menschen sind am Sonntag in die Schwäbisch Gmünder City gekommen. Beim verkaufsoffenen Sonntag mit Krämermarkt konnte man so richtig schön das Wochenende ausklingen lassen. Viele Geschäfte hatten von 13 bis 18 Uhr offen.

Sonntag, 16. Oktober 2022

Thorsten Vaas

46 Sekunden Lesedauer



Nachdem die Besucher und Besucherinnen ihre Einkäufe in der Stadt erledigten, konnten sie den Nachmittag noch am Krämermarkt ausklingen lassen. Denn parallel zum verkaufsoffenen Sonntag boten die Händler auf dem Marktplatz alles, was das Herz begehrt: Küchengeräte, Kleidung, Gewürze, Schals und vieles mehr war es im Angebot – und selbstverständlich auch leckere Süßwaren. Im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen „Gmünd für morgen“ hatte das Amt nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung ermöglicht, dass der öffentliche Nahverkehr im gesamten Stadtgebiet am verkaufsoffenen Sonntag kostenlos war.





Mehr über den verkaufsoffenen Sonntag lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Das schöne Wetter führte dazu, dass man in Schwäbisch Gmünd den Sonntag voll und ganz genießen konnten. Viele Geschäfte hatten geöffnet. „Es hat sich definitiv gelohnt, wir hatten sehr viele Kunden und es wurde deutlich mehr eingekauft als sonst“, hieß es in der Osiander-​Filiale. Genauso sah es eine Mitarbeiterin im Bekleidungsgeschäft Liberty – einfach ein angenehmer Tag.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



469 Aufrufe

186 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen