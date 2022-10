Zünftig: Das Oktoberfest in Iggingen

Foto: Cäcilia

Nach zwei Jahren Pause gelingt dem Igginger Oktoberfest ein grandioser Neustart. Am Samstag stand beim Gesang– und Musikverein „Cäcilia“ dabei alles unter dem Motto #endlichwiederoktoberfest inklusive einem Fassanstich mit dem traditionellen „O’zapft is!“. .

Montag, 17. Oktober 2022

Thorsten Vaas

30 Sekunden Lesedauer



Waren die Vorbereitungen und Planungen doch ständig aufgrund des schleppenden Kartenvorverkaufs einem Nervenkitzel unterlegen, füllten sich die Reihen in der herbstlich geschmückten Gemeindehalle am Abend selbst recht zügig und beinahe vollständig. Schnell war am Abend die Oktoberfeststimmung da – es wurde ausgiebig gefeiert.Am Samstag, 5. November, findet die nächste Veranstaltung bei der „Cäcilia“ statt. Das Herbstkonzert der Musikkapelle unter der Leitung von Kilian Baur steht mit den Gastkapellen des Musikverein Dewangen und mit den Musikvereinen Horn und Schechingen und dem Jugendblasorchester H#-MoL auf dem Programm

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



375 Aufrufe

120 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen