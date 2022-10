Tolle Stimmung beim Oktoberfest in Horn

Nach zweijähriger Pause haben der Musikverein und der Turnverein in Horn wieder ihr traditionelles Oktoberfest veranstaltet. Wie beim Münchner Vorbild strömte der Großteil der Gäste am Samstag und Sonntag in Dirndl und Lederhose in das Festzelt.

Montag, 03. Oktober 2022

Franz Graser

Der Samstagabend gehörte der Stimmungs-​Combo „Die Radlerband“ aus dem Ostallgäu, die ordentlich einheizte. Das Zelt war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Horner Oktoberfest entstand, weil vor Jahren eine Gruppe aus dem Dorf bei Göggingen das große Oktoberfest in der bayerischen Landeshauptstadt besucht hatte. Das Bier schmeckte prächtig, und auch die Stimmung war gut, aber gleichzeitig entstand die Idee, das Fest in die eigenen Gefilde zu verpflanzen. Der Neustart nach zwei Jahren Pause scheint jedenfalls gelungen.

