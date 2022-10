Staatsmedaille in Gold für Ulrich Hartmann

Baden-​Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk zeichnete den in Alfdorf lebenden Landesvorsitzenden der Rassekaninchenzüchter beim Ehrungsabend auf dem 101. Landwirtschaftlichen Hauptfest auf dem Cannstatter Wasen aus.

Freitag, 07. Oktober 2022

Sarah Fleischer

das langjährige Engagement von Ulrich Hartmann, der seit 1991 maßgeblich an oberster Führungsspitze des Landesverbandes der Rassekaninchenzüchter Württemberg-​Hohenzollern e.V. mitwirkt. Von 1991 bis 2006 war er dort als LV-​Schriftführer tätig, um ab 2006 bis heute als LV-​Vorsitzender die Geschicke des mitgliederstärksten Landesverbandes im Zentralverband Deutscher Rasse-​Kaninchenzüchter (ZDRK) zu lenken.

Die außergewöhnlichen Verdienste von Ulrich Hartmann hatten zahlreiche Ehrungen zur Folge, das Land Baden-​Württemberg verlieh ihm bereits anno 2010 die Ehrennadel für besondere Verdienste im Ehrenamt.





Mit der Staatsmedaille in Gold würdigte der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

