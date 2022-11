Ausbau von Solaranlagen: Wie weit ist die Ostalb?

Wind und Sonne – Sie sollen künftig bevorzugt nachhaltige Energie liefern. Nicht nur bei Privathaushalten sind Solaranlagen beliebt, auch Kommunen und Kreise setzen auf sie. Wie steht es um den Ausbau im Ostalbkreis?

Laut dem Energieatlas des Landes Baden-​Württemberg sind im Ostalbkreis mit Stand 2020 23 Freiflächenanlagen und 14837 Solaranlagen auf Dächern installiert. In Schwäbisch Gmünd selbst sind es 1691 Solaranlagen, 110 davon kamen im Jahr 2022 hinzu.

Auch in Waldstetten ist man bemüht, den Ausbau von erneuerbaren Energien, vor allem von Solaranlagen, auszubauen, erzählt Thomas Schneider vom Verein „Nachhaltige Zukunft Waldstetten“. „Solaranlagen sind unverzichtbar, wenn wir nachhaltige Energien ausbauen wollen.“ Wichtig sei dabei auch die Einbundung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

