Gmünd: Sie sind schnell zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird

Vor 25 Jahren ist beim DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd die SEG – die Schnelleinsatzgruppe – in Dienst gestellt worden. Diese Abteilung ist seither enorm gewachsen. Sowohl medizinische als auch technische Hilfe ist ihr Metier.

Montag, 14. November 2022

Alexander Gässler

„Wir Gmünder zählten damals landesweit zu den Vorreitern“, sagt Jörn Schmidt. Er ist bei der SEG ein Mann der ersten Stunde, war die ersten fünf Jahre der „Vize“ und ist seither der Chef der Schnelleinsatzgruppe im DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd. Der hat es geschafft, die neue Gruppe komplett in Eigenregie auf die Beine zu stellen – und fast alle Mitglieder kommen aus der Bereitschaft des DRK-​Ortsvereins.





Zu welchen Einsätzen die SEG gerufen wird und was die Truppe so besonders macht, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



