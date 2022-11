Remstal-​Weintreff findet am 10. Dezember im Prediger statt

Von links: Erster Bürgermeister Christian Baron, Sride Sriskandarajah, Andrea Rein (T&M), Matthias Mayerle (Weingut Mayerle), Werner Bader (Remstal Tourismus). Foto: fg

21 Weingüter und zwei Winzergenossenschaften aus dem Remstal stellen sich am Samstag, 10. Dezember, beim zwölften Remstal-​Weintreff im Schwäbisch Gmünder Prediger vor. Von 17 bis 22 Uhr können weit über 100 Weine aus regionalem Anbau verkostet werden. Auch die neu gekürte Württemberger Weinkönigin Carolin Häußer vom Winnender Weingut Häußer wird an der Veranstaltung teilnehmen.

Freitag, 18. November 2022

Franz Graser

„Der Begriff, den man zuerst mit dem Remstal verbindet, ist der Wein“, sagte der Erste Bürgermeister der Stadt, Christian Baron, bei einem Pressegespräch. Baron wird den Weintreff am 10. Dezember zusammen mit der Württemberger Weinkönigin eröffnen.







Die aktuellen Wein-​Trends sind laut dem Weinbautechniker Matthias Mayerle vom gleichnamigen Weingut in Remshalden übers Jahr gesehen weiße und Rosé-​Weine. Zwar sei bei den Weißweinen der Riesling nach wie vor tonangebend, jedoch gehe der Trend immer mehr zum Grauburgunder, nicht zuletzt wegen des geringeren Säuregehalts. In der Advents– und Weihnachtszeit seien auch Rotweine sehr angesagt, so Mayerle.





Die Eintrittskarten für den Weintreff sind ab Samstag, 19. November, im i-​Punkt am Marktplatz Schwäbisch Gmünd zum Preis von 12 Euro erhältlich.







Weitere Details zum Remstal-​Weintreff finden Sie in der morgigen Ausgabe der Rems-​Zeitung.



