Nachhaltigkeit: Was kleine Änderungen bewirken können

Foto: Schwenk

Die Erde brennt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Klimakatastrophen häufen sich, Hochwasser, Waldbrände. Wieder sind die ärmsten Länder am stärksten betroffen. Können Menschen etwas durch ihr Verhalten ändern? Ein Interview.

Mittwoch, 02. November 2022

Thorsten Vaas

Hungersnöte drohen, verstärkt durch die Ukraine-​Krise. Energie, ein kostbares Gut in der Kostenspirale. Ob sich etwas ändern wird, wenn Menschen ihren Lebensstil ändern? Ein Gespräch mit Karin Specht, katholische Erwachsenenbildung Ostalb (keb) und dem evangelischen Pfarrer in Großdeinbach, Jochen Leitner.Natürlich kann man durch das eigene Verhalten das große Ganze beeinflussen. Das müssen wir uns bewusstmachen! Es entwickelt sich eine Dynamik, die immer mehr Menschen dazu bringt, umzudenken. Es ist großartig, wie viele schon ihr Verhalten in Richtung Nachhaltigkeit umgestellt haben, man weiß es vielleicht nur nicht immer.Wenn jede und jeder an einer kleinen Schraube dreht, dann geht etwas! Wir versuchen in unserer Arbeit durch Begeisterung zu überzeugen und wollen nicht belehrend sein. Damit erreichen wir die Menschen viel besser.

