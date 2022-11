Brazil-​Kino Gmünd: Preis für „sehr gutes Jahresfilmprogramm“

Bei einer feierlichen Gala mit rund 200 geladenen Gästen wurden am Dienstag zum 24. Mal die Kinopreise Baden-​Württemberg an Spielstätten in Baden-​Württemberg für ein qualitativ hochwertiges Jahresprogramm verliehen. Mit dabei: das Schwäbisch Gmünder Brazil.

Wie schon in den beiden Vorjahren haben Landesregierung und MFG Filmförderung die Prämiengelder auf eine Gesamthöhe von rund einer Million Euro aufgestockt, um die noch immer unter den Folgen der Pandemie leidende Kinolandschaft Baden-​Württembergs zu unterstützen.Die von der MFG berufene, siebenköpfige Fachjury hat insgesamt 55 Lichtspieltheatern in Baden-​Württemberg Kinopreise für ihre Jahresprogramme 2021 zuerkannt. Die Kinopreis-​Urkunden wurden in der Musikhalle Ludwigsburg von MFG-​Geschäftsführer Carl Bergengruen und dem Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Arne Braun, an die Kinobetreiber und –betreiberinnen überreicht.MFG-​Geschäftsführer Carl Bergengruen: „Corona hat die Kinos hart getroffen und die Krise ist noch nicht vorbei. Trotzdem gelingt es den Kinos immer wieder, ihr Publikum mit beeindruckend vielfältigen und attraktiven Kino-​Programmen jenseits des Erwartbaren zu faszinieren.“Das Brazil-​Kino aus Schwäbisch Gmünd gewann eine Prämie für ein „sehr gutes Jahresfilmprogramm“. Der Spitzenpreis für ein herausragendes Jahresfilmprogramm ging an das Kino im Waldhorn aus Rottenburg am Neckar.Die jährlich vergebenen Kinopreise Baden-​Württemberg sollen ein Ansporn sein, das filmkulturelle Erbe zu pflegen und mittels eines künstlerisch wertvollen Programms kontinuierlich neue Publikumsgruppen anzusprechen. Neben der Förderung durch Investitionszuschüsse ergänzt die MFG mit diesen Prämien ihre Förderarbeit für gewerbliche Filmtheater in Baden-​Württemberg.

