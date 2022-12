Wissen: Ein Durchbruch in der Demenz-​Forschung?

Demenz-​Erkrankung steht angeblich vor einem „historischen Meilenstein“ in der Forschungsentwicklung.

Donnerstag, 01. Dezember 2022

Ein neuartiges Antikörper-​Medikament verlangsamt womöglich das Fortschreiten von Alzheimer. Das berichtet ein internationales Wissenschaftler-​Team nach der Untersuchung von knapp 1800 Patienten im frühen Stadium der Demenz-​Erkrankung im „New England Journal of Medicine“. Der Antikörper Lecanemab könne Alzheimer nicht heilen oder aufhalten, aber den geistigen Abbau relevant verlangsamen, urteilt der deutsche Alzheimer-​Forscher Frank Jessen vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkankungen (DZNE), der nicht an der Studie beteiligt war. Er spricht von einem „historischen Meilenstein in der Alzheimer– Forschung“.





