Gmünd: Waldstetter Brücke bis ins neue Jahr gesperrt

Die Bauarbeiten dauern länger, die Öffnung der Brücke bis Weihnachten ist vom Tisch. Immerhin: Fußgänger sollen zwischen den Jahren die Seite wechseln können – wenn alles klappt wie geplant, sagt der zuständige Bauleiter.

Donnerstag, 15. Dezember 2022

Alexander Gässler

Inzwischen steht fest: Für den Autoverkehr wird die Waldstetter Brücke in diesem Jahr nicht mehr geöffnet. Immerhin soll über die Weihnachtszeit eine Fußgängerquerung eingerichtet werden.





Was die Bauarbeiten verzögert hat und was es mit der Fußgängerquerung auf sich hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.







Waum inzwischen auch die Seilbrücke über den Josefsbach gesperrt ist.



Vielleicht war der Zeitplan doch etwas zu ehrgeizig. Ende 2022 sollte die Brücke großteils fertig sein. Von einer Teilinbetriebnahme vor Weihnachten war die Rede. Aber im Sommer mussten die Arbeiten wegen archäologischer Grabungen kurzfristig pausieren. Dann hat die Statik der Brücke einen unvorhergesehenen Mehraufwand verursacht. Die Summe der Probleme sorgt laut städtischem Bauleiter dafür, dass es auf der Baustelle nicht so im Fluss ist, wie es gedacht war.

