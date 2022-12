Mutlangen: Bald 1289 Euro Schulden pro Kopf?

Die Gemeinde will im kommenden Jahr den Sanierungsstau konsequent abarbeiten. Dazu muss sie einen Millionenkredit aufnehmen. Immerhin gibt es auch ein paar gute Nachrichten. Zum Beispiel im Fall des „Mutlantis“.

Dienstag, 20. Dezember 2022

Alexander Gässler

Im November war der Gemeinderat in Klausur. Und da sah es noch nach einem negativen Ergebnis aus. Zumindest drohte Mutlangen im kommenden Jahr ein Minus im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 105 000 Euro, das aus den Rücklagen gedeckt werden sollte. „Jetzt sieht es besser aus“, sagte Kämmerer Friedrich Lange am Montag im Gemeinderat.







Warum die Gemeinde Mutlangen trotzdem neue Schulen machen muss und welche guten Nachrichten es im Fall des „Mutlantis“ gibt — das und mehr lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



